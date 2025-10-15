PAULO JR COBRA VOTAÇÃO DE PL QUE PROPÕE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL GRATUITO NOS DIAS DE PROVAS DE ENEM

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) voltou a cobrar a apreciação do Projeto de Lei nº 12/2023, que garante transporte intermunicipal gratuito para os estudantes sergipanos que nos dias de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre 9 e 16 de novembro. A proposta tem como objetivo assegurar que nenhum aluno deixe de realizar a prova por falta de condições financeiras para custear o deslocamento até o local de aplicação.

“Muitos estudantes de municípios como Lagarto, Itabaiana, Porto da Folha, Glória, Tobias Barreto e Estância enfrentam dificuldades para pagar as passagens, e alguns acabam perdendo as provas por causa disso. Nosso projeto busca garantir igualdade de oportunidade a todos os jovens sergipanos”, destacou o parlamentar.

Paulo Júnior destacou que o Consórcio da Grande Aracaju já deliberou pela gratuidade do transporte para os estudantes da região metropolitana, mas ressaltou que é necessário estender o benefício a todo o estado.

“Faço um apelo à Mesa Diretora e aos colegas para que possamos debater esse PL, protocolado em 2023. A gratuidade do transporte no dia do Enem deve ser um direito de todos os estudantes sergipanos, não apenas daqueles que vivem na capital e entorno. Educação é o caminho da transformação, e precisamos remover as barreiras que dificultam o acesso a ela”, completou.

Texto e foto assessoria