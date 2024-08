Paulo Júnior comemora 1º lugar no Ideb das escolas de São cristóvão

O deputado Paulo Júnior (PV) comemorou na Sessão Plenária desta terça-feira (20), o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), no município de São Cristóvão. Os números foram divulgados recentemente pelo Ministério da Educação.

“São Cristóvão conquistou o 1º lugar no Ideb. Em janeiro de 2017 o município ocupava a quadragésima nona posição entre os 75 municípios no quesito qualidade de ensino e na última avaliação divulgada, São Cristóvão está ocupando o 1º lugar, como a melhor educação entre os municípios. Isso é fruto de um trabalho de reestruturação na educação municipal. Até dezembro de 2016 , a educação no município ocupava as páginas policiais da imprensa do nosso estado e na imprensa nacional, com o maior escândalo do desvio de merenda escolar; professores com os salários cortados, escolas totalmente desestruturadas e a gestão do atual prefeito Marcos Santana reestruturou mais de 25 escolas, com salas de aula climatizadas e recuperação do Piso dos Professores”, observa.

Paulo Júnior acrescentou: “Em 2017, a média do Ideb de São Cristóvão era 3.8; agora em 2024 foi para 6.4; um avanço significativo e a educação do estado de Sergipe cresceu 0,1%. Eu quero fazer esse comparativo para demonstrar a vocês a forma de fazer uma educação de qualidade, que está totalmente diferente à política implementada pelo Governo do Estado”, observa lembrando já ter chamado a atenção da Secretaria de Estado da Educação em diversos pontos, a exemplo de melhorar a carreira do Magistério. E, da crítica ao corte no transporte escolar para os povoados de Nossa Senhora do Socorro.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza