Paulo Júnior comemora licitação de transporte da Grande Aracaju

Defensor da licitação do transporte público na região metropolitana de Aracaju, o deputado estadual Paulo Júnior (PV) acompanhou o lançamento do edital de licitação do transporte público da Grande Aracaju. O documento prevê a contratação de duas empresas para operar as frotas de ônibus nos quatro municípios e estabelece requisitos como veículos com idade máxima de cinco anos e meio, com sinal Wi-Fi, inserção progressiva de ar-condicionado nos ônibus, entre outros benefícios.

O parlamentar comemorou o lançamento e destacou que essa é uma cobrança permanente de seu mandato. “A implantação do Consórcio e a realização da licitação do transporte são pautas permanentes de meu mandato. Venho cobrando essa ação de forma contínua e fico feliz e esperançoso de acompanhar o lançamento do edital. Esperamos que o trâmite burocrático corra sem atropelos para que a licitação seja efetivada até o final do ano”, afirmou.

As quatro prefeituras e o governo do Estado estarão investindo um subsídio de R$ 126 milhões, rateado entre cada uma delas de acordo com o quantitativo populacional. O edital contempla dois lotes e estabelece uma frota de 473 ônibus distribuídos em 122 linhas.

“O lançamento deste edital é resultado de um processo transparente, democrático e com a participação popular. Ele estará aberto para concorrência a nível nacional e representa um momento inédito na história da Grande Aracaju e de muita alegria. Começamos esse processo em 2018, construindo o consórcio e em seguida veio a pandemia, quando tivemos que paralisar nossas atividades. Depois disso, contratamos a empresa para fazer um estudo técnico, instituímos o consórcio e fizemos todo o processo, com várias reuniões, abertura de consulta pública, concessão de subsídios e toda uma série de ações. Agora, chegamos no momento final, do passo crucial, que é a publicação do edital”, considerou o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

O governador Fábio Mitidieri ressaltou que esse trabalho conjunto, de todos aqueles que fazem parte do Consórcio, está solucionando um problema em comum dos quatro municípios da região metropolitana, o que faz do lançamento do edital um momento histórico para Sergipe.

“Ao longo dos meses estivemos trabalhando para combater um problema e chegou o grande dia. A partir de agora, esperamos que em breve possamos devolver para a sociedade aquilo que ela sempre nos cobrou. Esse edital tem os prazos legais, mas esperamos que no início do ano que vem já estejamos com a frota nova chegando. Portanto, esse momento é um grande passo para a realização desse sonho para os quatros municípios e para todo o estado de Sergipe”.

“Ao longo de todo esse processo, São Cristóvão participou ativamente nas reuniões preparatórias das assembleias do Consórcio. Junto com os demais prefeitos e com o Governo do Estado, apresentamos sugestões e fizemos questionamentos para que chegássemos a esse produto que está sendo entregue hoje para a população sergipana. A gente espera que esse edital, que é o regramento que dá os parâmetros para a licitação, tenha o resultado efetivo, com a contratação das empresas que vão operar o sistema. É a realização de um sonho para todos nós”, afirmou o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana.

Foto: Heitor Júnior

assessoria