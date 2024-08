Paulo Júnior comemora primeiro lugar de São Cristóvão no Ideb

O município de São Cristóvão conquistou o primeiro lugar entre os 75 municípios sergipanos na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A nota 6,4l foi comemorada pelo deputado estadual Paulo Júnior (PV), natural do município e que já atuou como vereador e vice-prefeito na quarta cidade mais antiga do País.

Das 50 cidades com as maiores notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no 9º ano do ensino fundamental, 36 são do Nordeste. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação. O Ideb reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

São Cristóvão vem melhorando no índice desde que 2018, ano que Marcos Santana assumiu a gestão, chegando ao primeiro lugar entre os municípios sergipanos. “Em 2017, quando Marcos ganhou a eleição, São Cristóvão estava em 49° entre as cidades de Sergipe. Fomos avançando ano a ano com investimentos na estrutura das escolas, concurso, formação de professores. Em 2019, já éramos o quinto. Este ano, com estudo referente a 2023, somos a maior nota de Sergipe! Isso significa que a educação em São Cristóvão está formando cidadãos, que nossos alunos estão aprendendo e terão oportunidades no futuro. Somos uma cidade educadora”, afirmou o parlamentar.

Paulo Júnior destacou dados da educação do município, a exemplo do aumento de matrículas na rede que passou de 6.191 para 8.771 alunos. Foram investidos 2,2 milhões, sendo 1,5 milhão em requalificação estrutural e quase 700 mil em equipamentos adequados.

“Essa gestão, do qual faço parte, realizou concurso para professor, investe em capacitação e formação de professores, climatizou escolas, regularizou a merenda. É um conjunto de ações focadas no aluno e no professor que agora colhemos os frutos”, comemorou.

