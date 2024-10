Paulo Júnior comemora votação em São Cristóvão e elenca benefícios da gestão atual

O deputado Paulo Júnior (PV), fez um balanço na Sessão Plenária desta quarta-feira (9), a eleição no município de São Cristóvão, elencando os benefícios realizados pela gestão do prefeito Marcos Santana.

“Quero parabenizar aos 25 mil 872 votos que o povo sancristovense depositou no nosso candidato Júlio de Marcos Santana na última eleição de 6 de outubro e parabenizar a todos os vereadores eleitos no último pleito, onde o nosso agrupamento elegeu a maioria. Fizemos 11 vereadores dentro da nossa coligação e aqui gostaríamos de saudar o vereador Luciano da Colônia, que conseguiu renovar o seu mandato pelo Partido dos Trabalhadores”, ressalta.

Paulo Júnior enfatizou que a população do município de São Cristóvão optou por seguir em frente e continuar avançando. “E reconheceu na área da Educação, com a valorização dos professores, o maior programa de requalificação de escolas, a melhoria na qualidade da merenda escolar e hoje São Cristóvão ocupa o 1º lugar no Ideb. O povo de São Cristóvão reconheceu que a política assistencial do município de São Cristóvão é uma das melhores; reconheceu que a luta do prefeito Marcos juntamente com o nosso mandato na defesa da formação do consórcio e da luta em defesa da realização do transporte público. São Cristóvão hoje é o município que mais gera empregos no estado de Sergipe, segundo dados do Cageb, desde janeiro de 2024, fruto de um plano municipal de desenvolvimento econômico, instalado e lançado pela gestão atual, onde conseguimos atrair a indústria Maratá para o Distrito Industrial às margens da BR-101”, observa.

O parlamentar disse ainda que: “Em 2016 quando nosso agrupamento assumiu a gestão, a saúde pública estava sucateada, com apenas 11 equipes de Programa Saúde da Família (PSF) para fazer toda a assistência e atendimento a mais de 50 mil habitantes. Hoje temos credenciadas 28 equipes e reabrimos a urgência 24 anos para desafogar o atendimento de urgência e emergência no Huse. Na região do Eduardo Gomes, implementamos o Centro de Reabilitação e o Centro de Especialidades, que não é responsabilidade da gestão municipal (mas tripartite entre União, Estado e Municípios); diante de todas dificuldades com a marcação de exames e de consultas para especialistas, o município criou o Centro de Especialidades”.

O Parlamentar acrescentou que no turismo a gestão municipal recuperou as áreas do Cristo, do parque conhecido como Bica dos Pintos, além de investir na Rua Gastronômica, que atrái muitos turistas e visitantes aos finais de semana.

“São Cristóvçao está vivenciando hoje uma nova era do turismo; o povo optou por seguir em frente com um trabalho consolidado que tem como base, honrar os compromissos assumidos e se esforçar ao máximo para cumprir tudo aquilo que estabelece num plano de governo. Agradeço aos 90 candidatos a vereadores da nossa coligação, que se doaram em defesa da continuidade de um projeto que tem dado certo. Lutamos com todas as forças contra o poderio do estado de Sergipe, que atuou pesado para derrotá-los e não consegui porque o povo reconhece o trabalho do nosso agrupamento”, reitera parabenizando os colegas Dr.Samuel Carvalho (Cidadania), eleito prefeito de Nossa Senhora do Socorro e Sérgio Reis (PSD), eleito prefeito de Lagarto; Ivan Sobral (União Brasil), prefeito de Itaporanga D’Ajuda e Breno Garibalde (Rede), filho do vice-presidente da Alese, deputado Garibalde Mendonça, pela expressiva votação para a Câmara Municipal de Aracaju, com quase 8 mil votos.

Foto: Joel Luiz/Alese

Por Aldaci de Souza