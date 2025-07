Paulo Jr critica aprovação do “PL da Devastação” e pede veto presidencial

Durante Sessão Plenária desta quinta-feira (17), o deputado Paulo Júnior (PV) fez um duro pronunciamento contra a aprovação, na Câmara dos Deputados, de um projeto que altera as regras de licenciamento ambiental no Brasil. Segundo o parlamentar, a medida representa um “grave retrocesso” para a política ambiental do país e coloca em risco as futuras gerações.

“Eu ocupo um pequeno expediente na manhã de hoje para falar de um tema que não passa por esta Casa, as discussões e as deliberações, mas tenho certeza que é uma matéria que trará um impacto muito grande na vida de cada sergipano e de cada brasileiro”, iniciou.

O parlamentar se referia ao Projeto de Lei aprovado na madrugada anterior, que ele classificou como “PL da Devastação”. De acordo com Paulo Júnior, a proposta “escancara as porteiras para o desmonte das regras de licenciamento ambiental no nosso país”.

Indignado com a aprovação, ele criticou a postura dos deputados federais que votaram favoravelmente ao texto. “Um absurdo que a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, na madrugada de hoje, diante desse colapso climático que o nosso país está vivenciando. Os nossos representantes no Congresso Nacional não levaram em consideração a seca histórica na Amazônia, as enchentes no sul do país e a tragédia de Brumadinho”, afirmou.

O deputado ainda questionou os reais objetivos do projeto: “Essa medida aprovada pelo Congresso não é uma resposta ao governo federal e sim uma forma de legalizar o ecocídio nesse país. Não é um projeto técnico, não é racional e não é moderno. Ele vai na contramão da ciência e, acima de tudo, vai de encontro às nossas responsabilidades com as futuras gerações.”

Como representante do Partido Verde, Paulo Júnior reforçou sua oposição ao texto e apelou ao presidente da República. “Espero que o presidente Lula vete integralmente esse projeto, que é um retrocesso para a causa ambiental, para nós que estamos vivenciando os efeitos das mudanças climáticas.”

Por fim, ele pediu que seu posicionamento fosse registrado nos anais da Assembleia Legislativa de Sergipe. “Quem vai pagar a conta são as futuras gerações do nosso país. Se essa proposta for sancionada e produzir seus efeitos legais, as consequências serão sérias, principalmente diante do colapso ambiental que estamos vivendo este ano”, concluiu.

Foto: Joel Luiz

Por Débora Nepomuceno Marques