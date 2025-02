Paulo Júnior debate melhorias com Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos

O deputado estadual e líder da oposição na Assembleia Legislativa, Paulo Júnior (PV), reforçou a importância do diálogo com as categorias durante uma reunião com o Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Sintrase). O encontro, realizado nesta quarta-feira, 12, teve como objetivo discutir propostas e soluções para melhorar as condições de trabalho e os direitos dos servidores públicos estaduais.

Paulo Júnior destacou que ouvir as demandas das categorias é essencial para a construção de políticas públicas eficazes e voltadas para o bem-estar dos trabalhadores. “O diálogo é o primeiro passo para avançarmos em pautas importantes e garantirmos que os servidores tenham o reconhecimento e o suporte necessários para desempenhar suas funções com dignidade. Estou comprometido em levar essas questões para debate na Assembleia Legislativa”, afirmou o deputado.

Entre os pontos abordados na reunião estiveram a valorização salarial, o fortalecimento das carreiras públicas e a melhoria das condições de trabalho em diversas áreas do funcionalismo estadual.

Paulo Júnior reafirmou que a oposição tem como prioridade lutar por uma gestão mais justa e equilibrada, que priorize tanto os servidores quanto a população. “Essa é uma luta de todos nós, e meu papel como deputado estadual é ser a voz dessas categorias dentro do Legislativo. Continuaremos atentos e engajados na busca de soluções reais para as questões apresentadas”, concluiu.

O presidente do Sintrase, Diego Araújo, avaliou positivamente a reunião e informou que o parlamentar se comprometeu em informar e notificar o Sindicato sobre os projetos do Executivo enviados à Assembleia Legislativa.

“É a primeira vez que somos procurados, nessa legislatura, para saber as reais necessidades dos trabalhadores que constroem o serviço público de Sergipe. É um momento importante de diálogo e de estreitamento de laços para que possamos ter maior acesso às discussões que acontecem na Assembleia. O deputado Paulo Júnior se comprometeu em notificar o Sindicato sobre os projetos do Executivo, para que as categorias possam avaliar e discutir os projetos juntamente com os parlamentares”, disse.