PAULO JÚNIOR DESTACA ATUAÇÃO PELA REESTRUTURAÇÃO DA LINHA 301 E REFORÇA COMPROMISSO COM TRANSPORTE

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) comemorou a reestruturação da linha 301, que liga o Terminal da Cabrita ao Terminal Campus, no Eduardo Gomes, em São Cristóvão, após solicitação feita diretamente ao superintendente da SMTT de Aracaju. A medida atende a uma demanda urgente da população do complexo habitacional Doce Vida e do bairro Rosa Maria, que estavam desassistidos desde a saída da empresa Progresso do sistema de transporte público.

“Recebemos com satisfação a notícia da reestruturação da linha 301. Foi um pedido feito pelo nosso mandato, e agradeço à SMTT e ao superintendente Nelson Felipe por atender nossa solicitação de otimizar a linha, garantindo que ela volte a passar pelo Doce Vida e pelo Rosa Maria. Essa mudança garante mobilidade e acessibilidade aos moradores, que estavam sem esse serviço essencial”, afirmou o parlamentar.

Paulo Júnior tem sido uma das vozes mais atuantes na defesa de um transporte público digno e eficiente em Sergipe, e ressalta que a luta não para por aqui. “Nosso mandato seguirá cobrando melhorias e defendendo uma licitação transparente e justa para o transporte coletivo. Nosso compromisso é com um sistema seguro, acessível e que atenda de verdade à população”, concluiu.

Texto e foto assessoria