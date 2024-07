Paulo Júnior destaca Consórcio Metropolitano do Transporte Público

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) comemorou a mudança de empresa de ônibus que opera em São Cristóvão. Durante sessão nesta terça-feira, 16, Paulo parabenizou a decisão do Consórcio Metropolitano, destacando que mobilidade e transporte de qualidade são pautas fixas de seu mandato.

“Aproveito a sessão para registrar e parabenizar a decisão necessária e acertada do Consórcio Metropolitano de Transporte em substituir a empresa de ônibus que operava as linhas 307, 311 e 312. A decisão do Consórcio Metropolitano de Transporte é fruto de denúncia e de cobrança permanente de nosso mandato e do prefeito Marcos Santana”.

O parlamentar é membro da Comissão de Transporte da Assembleia e puxou o debate sobre licitação de transporte e implantação de Consórcio na tribuna, na imprensa e por meio de audiência pública.

“A implantação do Consórcio e a licitação do transporte da Grande Aracaju é uma pauta permanente de meu mandato. Trouxe, por diversas vezes, esse tema. A mudança de empresa ainda é uma medida paliativa porque somente a licitação irá resolver e o povo de São Cristóvão agradece porque o risco de acidente era iminente”.

As linhas beneficiadas são 307 – São Cristóvão / Zona Oeste, 311 – Rita Cacete / Zona Oeste e 312 – Pedreira / Zona Oeste.

Fonte e foto assessoria