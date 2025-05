Paulo Jr destaca diálogo com parlamentares e lideranças na Marcha dos Prefeitos

O deputado Paulo Júnior (PV) participou ativamente da Marcha dos Prefeitos a Brasília em Defesa dos Municípios, um dos eventos mais importantes do calendário municipalista nacional. Durante a agenda, ele reforçou o compromisso com o fortalecimento dos municípios sergipanos e manteve diálogo direto com parlamentares, prefeitos e lideranças políticas de todo o país.

“Este é um momento fundamental para alinharmos ações concretas em favor das cidades, principalmente as de pequeno e médio porte, que enfrentam desafios significativos em áreas como saúde, educação e infraestrutura”, afirmou Paulo Júnior.

Durante o evento, ele se reuniu com o senador Rogério Carvalho, com quem tratou de pautas prioritárias para Sergipe, e também participou de um encontro com lideranças do Partido Verde, destacando a importância da pauta ambiental no desenvolvimento dos municípios.

Paulo Júnior reafirmou seu compromisso com o diálogo e a construção coletiva de soluções para os problemas locais, destacando que a Marcha é um espaço de união e articulação em prol de uma gestão pública mais eficiente e próxima da população

Texto e foto assessoria