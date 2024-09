Paulo Júnior destaca geração de emprego em São Cristóvão

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) comemorou a geração de emprego em São Cristóvão e o anúncio de implantação de quatro novas empresas no município. O prefeito Marcos Santana assinou termo de concessão de lotes para os empreendimentos da Pescados São Jorge, Mais Água Distribuidora, Universo e MR Comércio e Serviços, que investirão R$14 milhões.

As expectativa é que as quatro empresas gerem 450 empregos entre diretos e indiretos. São Cristóvão tem se destacado na abertura de postos de trabalho no estado. Em julho, conforme dados divulgados pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foi o segundo município sergipano com maior saldo positivo de empregos criados, registrando 139 novos postos.

Para Paulo Júnior, os dados comprovam o trabalho de capacitação de mão de obra e de bom ambiente de negócios implantado pela gestão municipal, por meio de investimentos em infraestrutura, educação e do distrito industrial.

“São Cristóvão vive uma fase de expansão e se mostra competitivo na captação de investimentos e na geração de emprego. Novamente, somos destaque na abertura de postos de trabalho e, agora, quatro novas empresas chegam em nossa cidade, trazendo desenvolvimento, emprego, renda e construindo um novo futuro para nossa gente”, afirmou.

