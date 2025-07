Paulo Júnior destina R$ 250 mil para a Saúde de Nossa Senhora das Dores

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) reafirma seu compromisso com a saúde pública e com a população de Nossa Senhora das Dores ao destinar R$ 250 mil em emendas parlamentares para o município.

Os recursos foram indicados para o custeio da atenção básica e outras ações de saúde, fundamentais para o funcionamento e fortalecimento da rede municipal.

Em 2024, foram destinados R$ 100 mil, valor já empenhado para auxiliar nas despesas correntes da área da saúde. Já para o ano de 2025, o parlamentar ampliou o repasse, com R$ 150 mil indicados no orçamento.

“Investir na saúde é garantir dignidade e qualidade de vida para as pessoas. Nossa Senhora das Dores tem todo o meu respeito e atenção. Vamos seguir trabalhando para que mais recursos cheguem e façam a diferença na vida da população”, destacou o deputado Paulo Júnior.

As emendas reforçam o papel do mandato do parlamentar como instrumento de apoio aos municípios do interior, especialmente na área mais sensível e essencial: o cuidado com a vida.

