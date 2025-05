Paulo Júnior destina R$ 3 miem emendas para saúde e reforça apoio ao GACC/SE

Comprometido com o fortalecimento do sistema público de saúde em Sergipe, o líder da oposição e deputado estadual Paulo Júnior (PV) destinou R$ 3 milhões em emendas parlamentares voltadas exclusivamente para o setor. Os recursos contemplam unidades de saúde em diversas regiões do estado, a exemplo do Huse e do hospital regional de Nossa Senhora da Gloria e visam melhorar o atendimento à população, garantindo mais acesso, estrutura e qualidade nos serviços prestados. Entre os municípios beneficiados estão São Cristóvão, Estância, Aracaju, Itaporanga, Nossa Senhora das Dores, Japoatã, Canindé.

Entre os valores alocados, o parlamentar destinou R$ 15 mil ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE), instituição que realiza um trabalho de referência no acolhimento e tratamento de crianças e adolescentes com câncer. A entidade, que atende atualmente mais de 130 pacientes e presta assistência emocional a centenas de famílias, foi destaque em recente sessão especial na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

“A saúde é, sem dúvida, uma das maiores prioridades do nosso mandato. Esses R$ 3 milhões em emendas representam um esforço coletivo para melhorar as condições de atendimento nos municípios. E dentro desse valor, os R$ 15 mil destinados ao GACC são uma demonstração do nosso reconhecimento pelo trabalho sério e humanizado que a instituição realiza. Apoiar o GACC é investir na vida e na esperança de muitas famílias sergipanas”, afirmou o deputado.

Paulo Júnior também ressaltou a importância de que os recursos cheguem com celeridade às instituições beneficiadas. “Nosso trabalho é também de fiscalização. Queremos garantir que cada centavo seja bem aplicado e contribua de forma concreta para mudar a realidade das pessoas.”

