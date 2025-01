Paulo Júnior é reconhecido como parlamentar que mais atuou pelo transporte público

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) recebeu prêmio do portal Alô Sergipe pela sua atuação em defesa do transporte público da região metropolitana de Aracaju. A premiação ocorreu nesta terça-feira, 21, e envolveu diversas categorias como prefeitos, vereadores, comunicólogos e gestores.

Membro da comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, Paulo Júnior cobra a realização de licitação do transporte desde o início do mandato, além de apresentar denúncias de veículos sucateados, acidentes e expor o risco que usuários de Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros correm diariamente nos 506 ônibus que operam as 118 linhas da região. Conforme dados do Setransp, o sistema atende mais de 230 mil passageiros. Em 2022, Paulo Júnior realizou audiência pública sobre o tema, chamando a atenção para o debate, e destinou R$ 300 mil em emendas para o setor.

“Meu mandato está a serviço dos usuários do transporte público, da mobilidade e da segurança dos usuários. Precisamos oferecer um transporte de qualidade, que dê tranquilidade para as pessoas em seus deslocamentos para trabalho, casa, lazer. Acredito que a licitação é o caminho mais adequado para isso, inclusive, é a ferramenta que dá subsídios para que a qualidade do serviço seja cobrada ao prestador. Agradeço à equipe do Alô Sergipe pelo reconhecimento e reafirmo meu compromisso com os sergipanos”, disse.

Texto e foto assessoria