Deputado Paulo Júnior propôe criação de comissão especial de Meio Ambiente

Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta, dia 5, foi lembrado pelo parlamentar

No dia mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira (5), o deputado Paulo Júnior, do Partido Verde, propôs a criação de uma frente parlamentar para discutir forma de prevenção das mudanças climáticas. O parlamentar enfatizou a necessidade a nova agenda ambiental e citou o ocorrido no Rio Grande do Sul, onde mais de 80 mil pessoas estão desabrigadas por conta das enchentes.

Para o parlamenta é fundamental acelerar todas as medidas para o enfrentamento das mudanças climáticas de acordo com as normas convencionais, constitucionais e infraconstitucionais do sistema jurídico nacional.

“O Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, Habitação, Urbanismo, Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico (GAEMA ) do Ministério Público Estadual elaborou um oficio ao governador. Pela importância do mesmo e do tema, é que eu venho a essa tribuna propor que essa Casa Legislativa crie uma comissão especial, ou uma Frente Parlamentar, para debatermos acerca de políticas públicas para a prevenção de enchentes e de catástrofes climáticas em nosso estado”, disse.

“As mudanças climáticas podem nos afetar diretamente, como já ocorre em alguns bairros da capital e algumas cidades do interior que já sofrem com inúmeras inundações e alagamentos. Dessa forma, proponho que seja criada essa comissão ou Frente Parlamentar e que essa Casa exerça o seu papel em defesa da sociedade sergipana, qual seja, legislar na prevenção das mudanças climáticas”, declarou.