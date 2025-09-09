PAULO JÚNIOR PROPÕE DIÁLOGO ENTRE PREFEITOS DE ARACAJU E SÃO CRISTÓVÃO SOBRE NOVO LIMITE TERRITORIAL

O deputado estadual Paulo Júnior(PV) defendeu a realização de um debate sereno e transparente entre os prefeitos de Aracaju e São Cristóvão sobre a atualização do limite territorial entre os dois municípios, prevista para ser concluída até o fim do primeiro semestre de 2026, conforme determinação da Justiça.Em discurso na Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 09, Paulo Júnior lembrou que o novo limite foi definido após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que manteve sentença da Justiça Federal de Sergipe, confirmando que a fixação de novos limites em 1989, sem consulta à população, foi inconstitucional. Apesar da decisão favorável a São Cristóvão, o IBGE ainda não atualizou o mapa, aguardando o governo do estado concluir o traçado oficial.

Paulo Júnior destacou que, embora o sentimento de pertencimento da população seja importante, neste momento a prioridade é cumprir a lei de forma organizada, evitando conflitos e desinformação. “Estamos vendo opiniões que fomentam o ódio, o uso dessa discussão como desinformação e a argumentação rasa de que São Cristóvão não tem condições de administrar. É essencial que a transição seja feita com diálogo, transparência e respeito à Constituição, garantindo que cada cidadão continue com seus direitos plenamente assegurados”, afirmou.

O parlamentar reforçou seu apelo aos gestores municipais enfatizando que a questão não é sobre tirar ou transferir nada, mas sim realizar uma reparação histórica, respeitando a legislação e o futuro dos dois municípios.

“Que os prefeitos se reúnam para discutir a transição de maneira responsável, priorizando o bem-estar da população e assegurando que a implementação do novo limite territorial seja um exemplo de cumprimento da lei e equilíbrio institucional. São Cristóvão está preparada para recepcionar o território e a população, oferecendo serviços de qualidade. São Cristóvão é primeiro lugar do Ideb, investe mais de 25% em educação e mais de 15% em saúde”, declarou.

Texto e foto assessoria