Paulo Júnior protocola indicação para recuperação de rodovia

O deputado estadual e líder da oposição cobrou a recuperação de rodovias estaduais. O parlamentar citou a situação crítica da rodovia entre os povoados Sítios Novos e Santa Rosa do Ermírio, no município de Poço Redondo, na divisa de Sergipe com a Bahia, e informou que irá protocolar indicação cobrando recuperação e sinalização horizontal e vertical.

“Este fim de semana, passei por algumas regiões do estado, entre elas o Sertão, e pude verificar a situação das rodovias. Vou protocolar uma indicação solicitando a sinalização vertical e horizontal na rodovia de Sítios Novos e Santa Rosa do Ermírio, em Poço Redondo”, disse.

Paulo Júnior relembrou que a região é produtora de leite e que estradas em bom estado são importantes para escoamento da produção. Ele destacou que a rodovia foi implantada na gestão de Marcelo Déda.

“A situação da rodovia entre Santa Rosa do Ermírio até a divisa com Pedro Alexandre é péssima. Aquela rodovia é muito importante para o escoamento da produção da região leiteira do estado. Esperamos providências porque está intransitável, cheia de buraco, colocando em risco a segurança das pessoas”.

Foto assessoria