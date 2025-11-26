PAULO JÚNIOR REAFIRMA COMPROMISSO  COM PARLAMENTO NA 1ª MARCHA NACIONAL DOS DEPUTADOS ESTADUAIS

O deputado Paulo Júnior (PV) está em Brasília participando, nos dias 24 e 25 de novembro de 2025, da 1ª Marcha Nacional dos Deputados Estaduais, promovida pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), que reúne parlamentares de todos os estados brasileiros em defesa da autonomia dos legislativos estaduais e municipais.

Durante o evento, Paulo Júnior destacou a importância de fortalecer os parlamentos estaduais e municipais como pilares da democracia.

“Estamos em Brasília participando da marcha dos deputados estaduais para fortalecer os parlamentos estaduais, fortalecer a nossa democracia contra alguns pontos que estão sendo discutidos na reforma administrativa que está em tramitação aqui no Congresso Nacional. Vamos fortalecer os parlamentos estaduais. Vamos lutar para fortalecer também os parlamentos municipais porque é assim que a gente defende a nossa democracia”.

O parlamentar enfatizou que o momento exige atenção especial aos impactos da PEC 38/2025 (Reforma Administrativa) sobre o pacto federativo e sobre a autonomia dos estados e das Assembleias Legislativas. A UNALE classifica a proposta como potencial ameaça à capacidade de atuação dos legislativos estaduais.

“A democracia não se fortalece apenas no centro do poder; ela se constrói nas bases, nos estados, nos municípios, nas Assembleias que ouvem a voz dos cidadãos. Por isso estamos aqui, firmes, em defesa dessa causa.” afirmou.

Da assessoria – Foto- Jessen Peixoto