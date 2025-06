Paulo Júnior recebe representantes do Sintrase e reforça compromisso com servidores públicos

O deputado estadual e líder da oposição, Paulo Júnior (PV), recebeu em seu gabinete o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Sintrase), Diego Araújo, e a dirigente sindical Fernanda Sanane. O encontro teve como pauta central as demandas dos servidores estaduais que integram o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV).

Durante a reunião, foi acordado que será marcada uma agenda com a bancada de oposição para aprofundar o diálogo com o sindicato e buscar encaminhamentos concretos.

Na semana anterior, Paulo Júnior já havia feito um pronunciamento na Assembleia Legislativa cobrando do Governo do Estado o reajuste salarial das categorias vinculadas ao PCCV. O parlamentar destacou a perda do poder de compra dos servidores diante da defasagem salarial e defendeu o envio urgente de Projetos de Lei à Alese que contemplem a recomposição salarial das categorias.

“Nosso gabinete sempre estará de portas abertas para os servidores públicos. Entre os principais pontos discutidos, está a necessidade de um reajuste linear para os trabalhadores que têm PCCV, algo fundamental para garantir dignidade e justiça salarial”, afirmou o deputado.

Paulo Júnior reforçou ainda o compromisso de continuar sendo porta-voz das demandas dos servidores e de lutar por uma gestão mais justa e transparente para o funcionalismo público estadual.

