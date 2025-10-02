Paulo Júnior reforça importância cultural e identitária do Fasc em lançamento da programação

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) participou nesta quinta-feira, 2 de outubro, do lançamento da programação da 40ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), ao lado do prefeito Júlio Júnior e do governador Fábio Mitidieri. O evento, que acontece entre os dias 20 e 23 de novembro, consolida São Cristóvão como polo cultural e turístico e reafirma o Fasc como o maior festival cultural de Sergipe e um dos mais importantes do Nordeste.

O Fasc nasceu como espaço de resistência cultural e, ao longo de 53 anos, se transformou em um palco de pluralidade artística, reunindo música, teatro, dança, literatura, gastronomia, artesanato e debates. Em 2022, o festival foi oficialmente reconhecido como bem de interesse cultural do Estado de Sergipe pela Lei nº 9.027/2022, de autoria do deputado Paulo Júnior, sancionada pelo governador Fábio Mitidieri.

“Ter essa lei aprovada significa garantir a preservação e o fortalecimento do Fasc como patrimônio imaterial do nosso povo. O festival é mais que entretenimento, é identidade, é memória, é afirmação social. É um encontro que conecta gerações e reafirma a arte como força de resistência e transformação”, destacou Paulo Júnior.

A edição de 2024 terá início no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, em reconhecimento à contribuição histórica e cultural do povo negro. A programação contará com shows de artistas locais, nacionais e internacionais, além de oficinas, exposições e palestras, sempre priorizando a acessibilidade e a democratização da cultura.

O impacto do Festival ultrapassa a dimensão cultural e movimenta a economia criativa, o turismo, a rede de hospedagem, a gastronomia e o comércio da região. Grandes nomes da música brasileira já passaram por São Cristóvão, como Gilberto Gil, Emicida, Margareth Menezes, Daniela Mercury, Liniker e Alceu Valença, reforçando o festival como vitrine nacional e internacional.

“Tenho orgulho de ter atuado para garantir, em lei, que o Fasc seja reconhecido como o que sempre foi, um patrimônio cultural, social e identitário de todos os sergipanos”, concluiu Paulo Júnior.

Nesta edição, o governo do Estado participa como co-realizador e investou R$ 3 milhões. O governador Fábio Mitidieri destacou o impacto do evento na geração de emprego e renda. “Toda a cidade respira o Fasc e através dele se gera renda e muitas oportunidades de trabalho. Basta conversar com os comerciantes para perceber a expectativa positiva que já existe antes mesmo do início do festival. Além disso, o Fasc não é apenas um conjunto de shows, mas um evento amplo, com cortejos, literatura, cinema, religiosidade, oficinas e manifestações culturais diversas”.

O prefeito Júlio Nascimento ressaltou que o Fasc é um espaço de pluralidade cultural.

“A característica do nosso festival é ser para além da música. Aqui teremos cinema, literatura, teatro, dança e cortejos pelas ruas históricas. Toda a cidade respira o Fasc, ocupando praças, prédios e espaços tradicionais. A presença do Governo como co-realizador nos dá ainda mais força para realizar o maior festival da história de São Cristóvão”.

