Paulo Júnior destaca avanço da licitação de transporte de Aracaju

O deputado Paulo Júnior (PV) voltou a destacar a importância da licitação de transporte público na região metropolitana de Aracaju. Durante a sessão desta terça-feira, 06, Paulo Júnior relembrou sua atuação a favor da implantação do Consórcio e da realização do certame. Na última sexta, a Prefeitura de Aracaju apresentou os nomes de duas empresas vencedoras da primeira etapa da licitação.

“Ano passado, promovemos este debate por meio de um audiência pública que contou com a participação de representantes de diversos setores e segmentos além de vereadores dos quatro municípios envolvidos (Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão) e contei também com o apoio do presidente da Alese, Jeferson Andrade (PSD), para a participação de palestrantes para aprimoramento do debate”, destacou o deputado.

O parlamentar reforçou que com essas ações foi possível buscar um direcionamento para a licitação. “Estamos atentos e cobrando uma posição do consórcio referente ao lançamento do edital da licitação”, declarou.

Na sexta-feira (3) a primeira fase do processo foi concluída e duas empresas foram habilitadas. Segundo a SMTT, as empresas vencedoras foram a Auto Nossa Senhora Aparecida, de Minas Gerais, que vai operar as frotas no primeiro lote que engloba as cidades de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e Aracaju. Já o segundo lote será da Viação Atalaia, que vai operar nas cidades de Aracaju e São Cristóvão. A previsão é que elas iniciem o trabalho em 2025.

“Somente com licitação teremos transporte de qualidade, com contrato vigente e cobrança embasada. Enquanto a licitação não for concluída, o transporte segue um serviço inseguro e insalubre”, alertou.