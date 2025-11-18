Paulo Júnior ressalta importância do FASC e reforça convite aos parlamentares

Durante o pequeno expediente da Sessão Plenária desta terça-feira (18), o deputado estadual Paulo Júnior (PV) utilizou a tribuna para destacar a relevância cultural e econômica do Festival de Artes de São Cristóvão (FASC), considerado um dos maiores eventos culturais do Nordeste, além de reforçar o convite para que os parlamentares participem da edição deste ano.

O parlamentar lembrou que, logo no início do mandato, apresentou um projeto de lei com o objetivo de reconhecer oficialmente o Festival como bem de interesse cultural de Sergipe. A proposta, segundo ele, busca garantir a continuidade do evento nas futuras gestões municipais e estaduais.

“Essa aprovação assegura a inclusão do Festival no calendário cultural oficial, permitindo que, independentemente das mudanças administrativas, o evento siga fortalecido e preservado”, afirmou.

Paulo Júnior ressaltou que a edição 2025 do FASC terá início nesta quinta-feira, 20 de novembro, “Dia da Consciência Negra”, reforçando, conforme destacou, “o compromisso cultural do evento com a população negra”. A programação contará com mais de cem artistas, incluindo atrações nacionais, talentos sergipanos e mais de vinte artistas do próprio município de São Cristóvão.

Para o deputado, o Festival tem papel fundamental no desenvolvimento do município.

“Tenho convicção de que este evento impulsiona a economia local, dinamiza São Cristóvão e representa o auge da cultura sergipana”, enfatizou.

Paulo Júnior também detalhou os investimentos desta edição. O evento está orçado em R$ 6 milhões, sendo R$ 3 milhões provenientes do Governo do Estado, investimento que ocorre pela primeira vez. O valor restante será complementado pela Prefeitura de São Cristóvão, com recursos próprios e apoio da iniciativa privada.

Ao final do pronunciamento, o parlamentar reiterou o convite aos colegas e a população sergipana para prestigiarem o Festival, que se estenderá até o domingo, com programação também na sexta-feira e no sábado.

“Investir em cultura é reconhecer a grandeza do nosso povo. Viva o FASC! Viva São Cristóvão! Viva Sergipe!”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões

Por Alessandro Santos Monteiro