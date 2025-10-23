PC apreende motocicleta após condutor praticar direção perigosa

Nesta quarta-feira (22), a Polícia Civil de Porto da Folha apreendeu uma motocicleta após flagrar um condutor praticando direção perigosa nas imediações da delegacia. A abordagem revelou que o motociclista estava sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e capacete, além de transportar uma passageira que faz uso de tornozeleira eletrônica e portava uma pequena quantidade de maconha.

O condutor de uma motocicleta modelo Honda POP chamou a atenção dos agentes ao não usar capacete e realizar manobras perigosas na via próxima à unidade policial. A equipe realizou a abordagem e constatou que o veículo estava sem os retrovisores e o motociclista não possuía CNH.

Além disso, os policiais apreenderam uma pequena quantidade de maconha com uma mulher que usava tornozeleira eletrônica e estava na garupa da moto. Ela responde a um processo por tráfico de drogas e alegou que o entorpecente era para consumo pessoal.

A moto e a droga foram apreendidos e o motociclista responderá a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que será encaminhado à Justiça.

Com informações da SSP