PC investiga caso de maus-tratos contra Gato em Aracaju; deputada Kitty Lima acompanha o caso

A Delegacia Especial de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) segue investigando um caso de maus-tratos envolvendo um gato, que teria sido arremessado de um elevado em Aracaju.

O incidente ocorreu no dia 18 de fevereiro, na interseção das avenidas Francisco Porto e Hermes Fontes. Embora imagens de câmeras de segurança tenham sido analisadas, ainda não há confirmação sobre o crime, e a Polícia Civil solicita a colaboração da população.

De acordo com o delegado Flávio Albuquerque, um homem que passava pelo local presenciou o momento em que o animal caiu do elevado, possivelmente arremessado de um veículo em movimento. “Ainda não temos confirmação sobre essa versão, mas estamos investigando todas as possibilidades”, explicou.

Após a queda do animal, um motorista que transitava pela avenida Hermes Fontes parou e retirou o gato da pista, colocando-o na calçada. O delegado ainda solicitou que a pessoa que ajudou o animal procure a Depama para colaborar com a investigação. “Essa testemunha pode ser crucial para esclarecer o ocorrido”, afirmou Albuquerque.

O gato foi socorrido e submetido a uma cirurgia, encontrando-se atualmente em recuperação sob os cuidados de um tutor temporário. A Depama também analisou imagens de câmeras da Superintendência Municipal de Trânsito (SMTT) e do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), mas as imagens ainda não fornecem detalhes conclusivos sobre o caso.

A deputada estadual Kitty Lima, conhecida pelo seu trabalho em defesa dos direitos dos animais, tem acompanhado de perto as investigações e demonstrado apoio à apuração do caso. “Este é um exemplo claro de crueldade, e estamos atentas ao andamento dessa investigação para garantir que os responsáveis sejam punidos”, afirmou a deputada.

