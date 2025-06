PC prende homem por ameaças e perseguições à ex-mulher em Glória

Durante atuação da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, por meio do Núcleo de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (NAGV), foi cumprido mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por reiteradas ameaças e perseguições à sua ex-companheira. A ação aconteceu na manhã dessa quinta-feira, 27, no município gloriense.

Segundo a polícia, mesmo após a concessão de Medida Protetiva de Urgência em favor da vítima, o homem continuou praticando atos de violência contra a ex-companheira.

A prisão foi decretada após o aprofundamento das investigações, que confirmou a persistência do investigado em descumprir as ordens judiciais, realizando atos contínuos de perseguição, intimidação e violência psicológica contra a mulher. O autor, inclusive, já havia sido preso anteriormente, por descumprir as determinações protetivas impostas judicialmente, evidenciando um padrão de comportamento reiterado e de alto risco para a vítima.

Com o cumprimento do mandado na quinta, o homem foi enviado à audiência de custódia e está à disposição da Justiça.

A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória reforça que o combate à violência contra grupos vulneráveis é prioridade institucional e que a participação da população é uma ferramenta valiosa na luta contra crimes dessa natureza. O Núcleo de Atendimento aos Grupos Vulneráveis permanece à disposição para acolher, escutar e agir, com compromisso permanente em favor dos direitos das vítimas.

A Polícia Civil orienta que casos de ameaças, perseguições ou qualquer forma de violência sejam imediatamente comunicados às autoridades, garantindo assim a intervenção necessária e a proteção das vítimas. Denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181), um canal sigiloso e seguro, que contribui de forma decisiva para a prevenção e repressão de crimes, especialmente aqueles que atingem grupos vulneráveis.

Fonte SSP