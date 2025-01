POLICIA PRENDE HOMEM POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CARMÓPOLIS E CUMPRE MANDADO DE PRISÃO POR LATROCÍNIO

Equipes da Delegacia de Carmópolis prenderam um homem em flagrante por tentativa de homicídio. Ainda durante a ação policial foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra o homem detido em situação flagrancial, que já era investigado por crime de latrocínio cometido em Alagoas. O flagrante e o cumprimento da decisão judicial ocorreram nesta sexta-feira (24).

De acordo com as informações policiais, o investigado foi encontrado após a denúncia de que uma mulher havia sido esfaqueada por um homem. Diante da denúncia, os policiais civis iniciaram as buscas e encontraram a vítima, que havia sido ferida na perna. Ela foi levada ao hospital da cidade e transferida para o Huse, em Aracaju.

Conforme relato da vítima da tentativa de homicídio, ambos eram amigos e discutiram por conta de uma dívida de R$ 100, o que levou ao crime.

A equipe policial continuou as buscas, localizando o suspeito da tentativa de homicídio. Ele foi preso em flagrante. A Polícia Civil também apreendeu a faca utilizada no crime.

Já na delegacia, a equipe policial identificou que contra o suspeito também havia um mandado de prisão preventiva em aberto decorrente do crime de latrocínio em Alagoas. O investigado passará por audiência de custódia e será encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP