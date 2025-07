PCCV dos servidores em Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, sob a gestão do prefeito Sérgio Reis, dá um passo histórico, com responsabilidade e diálogo, para a construção do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) do funcionalismo público municipal. Em parceria com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lagarto (Sindlagarto), o processo ocorre de forma transparente, com a criação de uma Comissão Especial composta por diversas secretarias e representantes da categoria.

A iniciativa é uma prioridade da atual gestão e tem como foco modernizar a estrutura administrativa da Prefeitura, valorizando os servidores e garantindo direitos históricos.

Atualmente, o grupo de trabalho se encontra na fase de estudos técnicos para cálculo do impacto orçamentário do plano.

Para a secretária de Governo e Inovação, Angela Albino, a construção do PCCV representa um marco na política pública municipal.

“Estamos conduzindo esse processo com escuta e responsabilidade. O prefeito Sérgio Reis entende que o fortalecimento do serviço público passa, necessariamente, pela valorização de quem faz a máquina funcionar: os servidores”, afirmou.