PCdoB e PV também podem sugerir Valadares Filho a prefeito de Aracaju pela Federação com o PT

Por Diógenes Brayner

Depois que o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, sugeriu o nome do ex-deputado federal Valadares Filho (SD) também pode ser sugerido pelo PCdoB e PV, que têm reunião da Federação Estadual formada pela duas legenda ao lado do PT, na tarde desta segunda-feira (20).

Seria uma consequência da sugestão de Paulinho da Força, que propôs o nome de Valadares Filho para disputar Aracaju e surpreendeu – com aplausos – às pessoas que preencheram o salão de convenções do Hotel Aquarius, no sábado (20) pela manhã.

Segundo um membro do Solidariedade, essa estratégia política pode até agradar o ministro Marcio Macedo (PT), que não manifestou apoio ao candidato apresentado pelo seu partido, Candice Carvalho. A partir da próxima semana haverá conversas do grupo para avaliar a sugestão de Paulinho da Força que sugere Valadares Filho como candidato a Prefeito de Aracaju.