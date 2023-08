PDT realizará Encontro Estadual da Juventude neste sábado, 12

O evento, que será realizado em Aracaju, contará com rodas de conversa, dinâmicas para integração, além da abertura para a filiação de novas lideranças jovens ao PDT

O Partido Democrático Trabalhista (PDT), através da sua Juventude Socialista de Sergipe (JS-SE), realizará neste sábado, 12, mais um encontro estadual. O evento acontecerá a partir das 8h, no auditório do Primme Hotel, em Aracaju, e contará com a presença de representantes nacionais, estaduais e municipais, entre eles o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, e o vice-governador, Zezinho Sobral.

O presidente municipal do partido em Aracaju, Evandro Galdino, pontua que esse primeiro encontro é uma retomada das atividades partidárias visando os pleitos do próximo ano. “Optamos por retomar as atividades com este evento da juventude. Depois, nós iremos realizar diversos outros encontros visando as eleições municipais de 2024”, ressalta.

Além de discutir a agenda para organização da juventude partidária no estado, o encontro reafirmará a importância de implementar políticas públicas direcionadas para a população jovem na capital e nos municípios do interior sergipano.

A programação do evento contará com rodas de conversa, dinâmicas para integração, além da abertura para a filiação de novas lideranças jovens ao PDT.

“Será um momento de interação entre os diversos municípios onde o partido tem atuação. Haverá uma programação positiva de formação política para a juventude, além da discussão e construção de propostas para as próximas eleições”, destaca o presidente estadual da JS de Sergipe, Marcinho da Juventude.

Fonte e foto assessoria