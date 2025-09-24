“PEC da Blindagem é um tapa na cara da democracia”, afirma Ricardo Marques

O vice-prefeito de Aracaju e pré-candidato a Deputado Federal, Ricardo Marques, se posicionou de forma contundente contra a chamada PEC da Blindagem, aprovada na Câmara dos Deputados com 344 votos favoráveis. A proposta tem sido alvo de críticas por criar mecanismos que dificultam a investigação e a punição de políticos, sendo considerada um grave retrocesso no combate à corrupção e na defesa da transparência.

A medida prevê a criação do voto secreto para barrar investigações e prisões de parlamentares, amplia o foro privilegiado para presidentes de partidos e ainda restringe a atuação da Justiça, mesmo em situações de flagrante. Para Ricardo Marques, trata-se de um duro golpe à democracia e um desrespeito à sociedade brasileira.

“Essa PEC é um tapa na cara da democracia. Enquanto a população pede mais transparência, alguns políticos tentam se esconder atrás de privilégios. Minha posição é clara: SOU CONTRA!”, afirmou o vice-prefeito, destacando que a iniciativa não atende aos anseios populares e, pelo contrário, representa uma tentativa de blindar aqueles que deveriam dar exemplo de responsabilidade e ética.

Ricardo Marques ressaltou ainda que a sociedade precisa estar vigilante e cobrar dos parlamentares uma postura firme diante desse tipo de proposta. “Não podemos aceitar blindagens disfarçadas de proteção. O povo brasileiro não tolera mais retrocessos. É hora de mostrarmos que estamos atentos e que queremos ética, transparência e justiça”, concluiu.

Com esse posicionamento, o vice-prefeito reforça seu compromisso com a defesa da democracia e deixa claro que seguirá combatendo qualquer iniciativa que enfraqueça a fiscalização e o controle sobre os agentes públicos.

