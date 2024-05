PEC PROPÕE 180 DIAS DE LICENÇA MATERNIDADE PARA AS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE SÃO MÃES ADOTIVAS EM SERGIPE

Com a proximidade do Dia das Mães, celebrado neste domingo, 12, o governador Fábio Mitidieri se reuniu nesta quinta-feira (09), com a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, para assinar Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que inclui as servidoras públicas estaduais mães adotivas no direito à licença maternidade de 180 dias, sem a perda do vínculo estatutário com o órgão administrativo e nem prejuízo em sua remuneração.

A PEC será encaminhada à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), onde será apreciada e votada pelos deputados estaduais e, se aprovada, será sancionada na sequência pelo governador Mitidieri.

A PEC estende o direito laboral das mães biológicas às servidoras públicas que são mães adotivas, de crianças ou adolescentes, e também àquelas com guarda judicial para fins de adoção. Além dessa alteração, a PEC pede também a elaboração de uma Lei que disponha sobre o Programa de Proteção à Maternidade das servidoras civis e militares.

“Nada mais justo que essas mulheres que adotam seus filhos fiquem despreocupadas, porque elas também terão seus direitos assegurados de permanecerem afastada de seus empregos e manter o vínculo, o salário e os benefícios”, disse a secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri, preocupando-se também com o respeito no estabelecimento de vínculos afetivos entre mãe e filho.

Foto: André Moreira