Pedido da família: Prefeito Adailton revela que tem 80% de possibilidade para não ser candidato a reeleição

A edição desta segunda-feira, 12, do programa jornalístico “Sergipe Verdade”, na apresentação do radialista George Magalhães conversou com o prefeito de Itabaiana, Adailton Souza. Em pauta, a polêmica envolvendo o estrago provocado no estádio Etelvino Mendonça após cessão do governo do estado para a prefeitura municipal.

De acordo com o gestor, a administração age sempre com responsabilidade. “Se houve falha, ela será corrigida”, frisou. Na oportunidade, Adailton demonstrou gratidão ao governo por disponibilidade de espaço. “Apesar de estarmos em lados políticos opostos, temos uma relação institucional e de respeito”, destacou.

Ao ser questionado se seria candidato à reeleição, Adailton revelou. Pela minha família não seria mais candidato a nada. Existe 80 % de possibilidade da conclusão do meu mandato e sair da política “, disse.

Para Adailton, “nada é impossível, não vivo de política”!

Sobre a relação política com o ex-prefeito Valmir de Francisquinho, Adailton disse tratar-se do maior incentivador para a sua reeleição.

Com informações da rádio SIM 94, 3 Fm

Por Elder Santos