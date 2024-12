PEQUENOS NEGÓCIOS SÃO RESPONSÁVEIS POR CERCA DE 16 MIL EMPREGOS GERADOS EM SERGIPE NO ANO DE 2024

Empresas sergipanas geraram cerca de 16 mil empregos durante o ano de 2024, de acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), disponibilizados pelo Ministério da Economia, e apontam os setores de comércio e serviços como os que mais contribuíram para esse resultado.

Para Priscila Felizola, superintendente do Sebrae/SE, “esses resultados mostram a força das Micro e Pequenas Empresas em Sergipe, que seguem sendo protagonistas na geração de empregos e no fortalecimento da economia local. O Sebrae continuará ao lado desses empreendedores, oferecendo apoio para que possam crescer de forma sustentável e contribuir ainda mais para o desenvolvimento do estado.”

Em Sergipe, do saldo total de 15.851 empregos, 12.379 são advindos das Micro e Pequenas Empresas (MPEs), enquanto 2.801 foram das Médias e Grandes Empresas (MGEs). Os números são referentes ao saldo de contratações, o que simboliza a diferença entre admitidos e desligados, tendo como base empregos com carteira assinada. Durante o mesmo período de 2023, o saldo de contratações foi de 13.319 empregos, sendo 11.512 gerados pelas MPEs e 866 através das MGEs.

Dentro das MPEs, os segmentos que mais impulsionaram o aumento no número de empregos foram a construção de edifícios, restaurantes e similares, além de atividades de saúde ambulatorial, como os serviços prestados por médicos e dentistas. Esses dados demonstram a relevância das pequenas empresas no fortalecimento da economia local e sua contribuição significativa para a geração de empregos no estado.

Os indicadores comprovam o potencial de contribuição na geração de emprego e renda no estado, representando a importância do pequeno negócio para o desenvolvimento da economia sergipana, sinalizando que o Sebrae cumpre o seu papel de promover a fomentação dos pequenos negócios, uma vez que o trabalho da instituição é focado no desenvolvimento deste público.

A gerente da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae, Maria Auxiliadora Alves, comentou que “durante todos os meses de 2024 o saldo de empregos gerados pelas MPEs em Sergipe foi positivo, o que denota que os pequenos negócios seguem desempenhando um papel central na geração de empregos do estado, e o Sebrae/SE que acredita no potencial deste público, segue promovendo ações contínuas em prol do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.”

Por Jaynne Pereira – Foto: Jouis Fotografias