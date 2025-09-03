Pesquisa aponta 81,21% de aprovação da gestão de Jeane da Farmácia em Aparecida

O Instituto França de Pesquisas (IFP), conhecido pela precisão em levantamentos eleitorais em Nossa Senhora Aparecida nas eleições de 2020 e 2024, divulgou novos dados sobre a avaliação da atual administração municipal. O estudo, realizado entre os dias 21 e 25 de agosto, revelou que 81,21% da população aprova a gestão da prefeita Jeane da Farmácia.

A pesquisa abrangeu tanto a sede quanto os povoados, e apontou aprovação em todas as localidades visitadas. O levantamento também mostra que o governo municipal tem boa aceitação em diferentes públicos: homens, mulheres e cidadãos de todas as idades.

O alto índice de aprovação é atribuído ao trabalho contínuo da prefeita em benefício da população e à sua capacidade de construir parcerias que fortalecem a Capital da Fé.

Mesmo após a reeleição, Jeane da Farmácia mantém um ritmo de trabalho acelerado e deve anunciar, em breve, novas ações e projetos que irão impactar positivamente a vida dos aparecidenses.