Pesquisa aponta aprovação de 56,1% da gestão da prefeita Emília Corrêa em Aracaju

Uma pesquisa realizada pelo Instituto França, nos dias 7 e 8 de agosto, revela que a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, chega ao segundo semestre de sua gestão com um saldo positivo de aprovação. O levantamento mostra que 56,1% dos moradores de Aracaju estão satisfeitos com a sua administração.

A prefeita Emília Corrêa atribui esse resultado às mudanças que foram feitas em Aracaju durante os seus sete meses de gestão. “Este resultado é um indicativo claro de que a população de Aracaju percebe o empenho e a seriedade do nosso trabalho. Nos sete primeiros meses de gestão, a Prefeitura de Aracaju implementou uma série de ações efetivas para resolver demandas históricas, consolidando medidas que equilibraram as finanças públicas e trouxeram melhorias concretas na qualidade de vida da população. Assumimos o compromisso de promover mudanças estruturais e urgentes, sobretudo na mobilidade urbana, um setor que há anos necessitava de intervenções firmes. No transporte coletivo foram realizadas melhorias estruturais e operacionais que estavam previstas para serem entregues em 11 anos, mas que a gestão conseguiu concretizar em apenas seis meses.”

“Outro aspecto que contribui com esse cenário é que não descuidamos das outras áreas. Tivemos a entrega de 244 novas moradias com projetos de arborização. A valorização dos servidores públicos também foi um compromisso cumprido, afinal criamos a Mesa Permanente de Negociação, sancionamos o reajuste linear de 6,26% para mais de 16 mil servidores, além de garantirmos o pagamento retroativo à data-base de cada categoria. Criamos um calendário fixo de pagamento, tendo o dia 22 sendo escolhido pelos próprios servidores. Congelamos o IPTU e sancionamos a lei que concede remissão de débitos do imposto referentes a 2025 e anos anteriores” avaliou a gestora.

Para a prefeita Emília Corrêa, essa a aprovação é uma prova de que, apesar do pouco tempo de gestão, ela está no caminho certo. “Essa aprovação expressiva não é apenas um reconhecimento ao que já foi feito, mas também um incentivo para continuarmos avançando com responsabilidade, planejamento e transparência, sempre com o objetivo de garantir uma cidade mais justa, segura e preparada para o futuro. Eu sempre tenho dito que quero ser um instrumento de transformação em Aracaju e vou trabalhar muito para que a vida das pessoas que moram aqui na capital seja melhorada em todos os aspectos”, pontua.

O estudo foi feito com 1.215 entrevistados, sendo 56% mulheres e 44% homens. A faixa etária mais expressiva é a de 45 a 59 anos, que representa 30,24% da população consultada. A pesquisa mostrou ainda que apenas 29,33% desaprovam a gestão, 12,57% não se posicionaram nem a favor nem contra, e apenas 2% não souberam ou preferiram não responder. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%.

