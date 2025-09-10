Pesquisa aponta liderança de Ibrain de Valmir para deputado estadual em Lagarto

O Instituto Exclusivo realizou pesquisa de opinião realizada no município de Lagarto nos dias 3 e 4 de setembro, ouvindo 402 eleitores. A pesquisa foi divulgada na Juventude FM, pelo radialista Prefeitinho, e aponta o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) em primeiro na preferência dos lagartenses com 27,78% das intenções de voto, abrindo uma vantagem significativa sobre o segundo colocado, que soma 18%.

O levantamento reflete o cenário político atual da cidade e indica a consolidação do nome de Ibrain na preferência do eleitorado lagartense.

A pesquisa ouviu moradores de diferentes bairros e povoados, dentro da margem de erro estatística.

Histórico

Ibrain de Valmir está em seu segundo mandato de deputado estadual. Atualmente, faz parte das comissões da Assembleia Legislativa de Constituição e Justiça e de Agricultura e Meio Ambiente.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)