PESQUISA APONTA QUE A DELEGADA DANIELLE É A CANDIDATA MAIS CONHECIDA E COM MAIOR POTENCIAL DE VOTO

Pesquisa realizada pelo Instituto Quaest e divulgada nesta segunda-feira, 26, pela TV Sergipe, confirma o crescimento da Delegada Danielle Garcia (MDB) entre os candidatos que disputam a Prefeitura de Aracaju nessas eleições. Segundo o levantamento, Danielle está na segunda colocação, com 19% das intenções de voto.

A delegada também é a candidata mais conhecida e com maior potencial de voto, com 44% das respostas espontâneas. A pesquisa apresenta a candidata Emília Corrêa (PL) com 26% das intenções de voto; seguida da delegada Danielle Garcia, com 19%; Yandra (União) aparece na terceira colocação com 13%; Luiz Roberto (PDT) com 9%; Candisse Carvalho (PT) com 8%; Niully Campos (PSOL) com 2%; e Zé Paulo (Novo) com 1%. O percentual de indecisos é de 8% e Brancos e Nulos representam 14% das respostas.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Quaest entre os dias 23 e 25 de agosto e ouviu 852 aracajuanos. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SE009990/2024. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia