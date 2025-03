Administração Mitidieri alcança 60,2% de aprovação, aponta levantamento feito pelo Instituto França

Atuação do governador tem avaliação positiva de mais de 79% dos sergipanos

Pesquisa divulgada nesta terça-feira, 18, aponta a gestão do governador Fábio Mitidieri com 60,2% de aprovação dos sergipanos. O levantamento foi feito pelo Instituto França, entre 10 e 14 de março com 2.398 entrevistados.

A atuação do governador Fábio Mitidieri alcançou avaliação positiva de mais de 79% dos sergipanos, como ótima, boa e regular. A pesquisa do Instituto França revela ainda que a imagem positiva do governador Fábio Mitidieri alcança 62,24% da população.

De acordo com o levantamento divulgado nesta terça-feira, a imagem do Governo de Sergipe apresentou 62,03% de avaliação positiva, com índices de aprovação em todas as regiões do estado acima de 50% de validação. Na Grande Aracaju, 58,52% consideram positiva a gestão. No agreste central, 60,07%. No alto sertão, o índice de aprovação é de 63,39% e no baixo São Francisco, 55,56%. A região centro-sul é onde Mitidieri alcança a maior porcentagem, com 71,87%. No leste do estado, 61,54%. Já no médio sertão o índice alcança 67,57% e no sul, 65,84%.

A administração estadual sob a gestão de Fábio Mitidieri tem sido marcada pelos bons índices econômicos como geração de emprego, redução da taxa de desemprego que alcançou a maior diminuição, com o índice histórico de 8,4%, e nota Capag A – nunca antes obtida – , que mostra a capacidade financeira e de pagamento do estado.

Questionados sobre a administração do governador Fábio Mitidieri, 60,2% dos entrevistados responderam que aprovam as medidas do governo. Aprovação que é observada em todas as regiões do estado, sempre acima de 50%. Na região sul, o índice 68,32%, no centro-sul, 66,67; no médio sertão, 62,16%; na grande Aracaju, 59,85%; no alto sertão, 58,04%; na região leste, 65,73%; no agreste central, 55,04%; e no baixo São Francisco, 53,97%.

“Esse resultado é fruto de um trabalho feito com planejamento e respeito ao sergipano. Assumimos o compromisso de desenvolver Sergipe, de gerar emprego, renda e de melhorar a saúde, temos feito isso. Na área da saúde, implantamos o Opera, Enxerga Sergipe e estamos fazendo concurso para mais de 800 vagas. Claro que é uma pesquisa positiva, mas deve ser encarada como estímulo para trabalharmos ainda mais pela população, com políticas públicas eficientes”, comentou Fábio Mitidieri.