Pesquisa Atlas Intel aponta que 67% dos sergipanos aprovam gestão Mitidieri

Com aumento de 137,73% na abertura de postos de trabalho em relação ao primeiro semestre do ano passado, Sergipe é destaque, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, na geração de emprego. Esse dado positivo reflete a avaliação do governo Fábio Mitidieri, divulgada pelo instituto Atlas, na qual o gestor sergipano foi bem avaliado por 67% dos entrevistados, considerando ótimo, bom e regular.

A pesquisa Atlas ouviu 29.694 pessoas em todos os Estados brasileiros, entre os dias 15 de julho e o último domingo, 4 de agosto. Os entrevistados foram consultados por meio de formulários online, usando a metodologia de recrutamento digital aleatório da Atlas. A margem de erro varia de 1 a 5 pontos percentuais para mais ou para menos, dependendo do tamanho do Estado – quanto mais populoso, menor a margem de erro. O nível de confiança é de 95%.

No recorte sergipano, apenas 4% dos entrevistados não souberam opinar e 29% consideraram o governo ruim ou péssimo.

Considerando a avaliação regular, Fábio Mitidieri é o sexto mais bem avaliado, atrás de Clecio Luis, Marcos Rocha, Eduardo Leite, Wanderlei Barbosa e Eduardo Riedel.

Além da geração de emprego, Sergipe desponta em indicadores como segurança. Números do Ministério da Justiça e Segurança Pública indicam queda de 22,9% de 2023 para 2022 na quantidade de homicídios dolosos, latrocínios, feminicídios e crimes correlatos. O índice é cinco vezes maior do que a diminuição de 4% registrada no país.

Na saúde, a gestão estadual imprime ritmo acelerado de trabalho resolvendo gargalos como cirurgias eletivas e oftalmológicas com os programas Opera Sergipe e Enxerga Sergipe. Já na área de saúde materno-infantil, foi assinado contrato de repasse de recursos com a Caixa Econômica Federal para a construção da nova Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), que irá compor o Complexo Materno Infantil do Estado.

A partir do contrato com a instituição financeira, serão investidos R$ 60 milhões, financiados pelo Novo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal. O projeto pretende incluir ainda recursos do Estado, por meio do Programa de Fortalecimento das Redes de Inclusão Social e Atenção à Saúde (Proredes).