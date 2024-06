PESQUISA DIVULGADA PELA TV ATALAIA APONTA 2º TURNO EM ARACAJU ENTRE A DELEGADA DANIELLE E EMÍLIA CORRÊA

Pesquisa realizada pelo instituto CTAS Capacitação e Consultoria Eireli e contratada pela TV Atalaia aponta para um segundo turno na disputa pela Prefeitura de Aracaju entre as pré-candidatas Delegada Danielle (MDB) e Emília Correa (PL). Os números mostram ainda as duas na liderança com larga vantagem para os demais pré-candidatos.

Segundo o levantamento, no cenário induzido, os percentuais são os seguintes: Emília Corrêa (28,8%); Delegada Danielle (23,3%); Ns/Nr (18,9%); Yandra de André (11,2%); Branco/Nulo (10,7%); Luiz Roberto (3,7%); Candisse Carvalho (1,7%); Zé Paulo (1%); Niully Campos (0,9%).

O instituto trouxe ainda dados relativos à rejeição, também num cenário induzido, dos entrevistados aos pré-candidatos, que resultou nos seguintes números: Ns/Nr (41,9%); Yandra de André (11,4%); Zé Paulo (10,1%); Candisse Carvalho (9,1%); Branco/Nulo (7,9%); Delegada Danielle (6,8%); Emília Corrêa (5,3%); Niully Campos (3,9%); Luiz Roberto (3,6%).

A pesquisa foi realizada pela empresa CTAS Capacitação e Consultoria Eireli entre os dias 31 de maio e 1° de junho deste ano e foi contratada pela Televisão Atalaia LTDA/TV Atalaia. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Foram entrevistadas 1.065 pessoas. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SE-07349/2024.

Ascom Delegada Danielle Garcia