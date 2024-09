Pesquisa divulgada pela TV Atalaia mostra Airton Martins liderando

Mais uma pesquisa eleitoral do Instituto CTAS e divulgada pela TV Atalaia, nesta segunda-feira, 16, mostra que Airton Martins (PSD) segue na liderança consolidada na disputa para prefeito da Barra dos Coqueiros com mais de 20% de vantagem para o segundo colocado. Além disso, Airton é o que apresenta a menor rejeição entre os candidatos.

Segundo a pesquisa, Airton Martins está com 55,3% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Alberto Macedo (União) com 33,5% e Danilo (PT) com 4,%. Não sabem/não responderam somaram 4,8% e brancos/nulos 1,7%.

O mesmo levantamento mostrou que o maior índice de rejeição é de Danilo (PT), com 34,0%, seguido de Alberto Macedo (União), com 25,8%. Já Airton Martins (PSD) aparece com o menor índice de rejeição, com apenas 8,3%. Não sabem/não responderam somaram 24,6% e brancos/nulos 7,3%.

A pesquisa foi realizada pelo instituto CTAS e registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número nº SE – 09617/2024. Foram entrevistados 589 eleitores nos dias 13 e 14 de setembro. A margem de erro é de 4% para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

