Pesquisa do IFP mostra Alessandro Vieira na liderança para o Senado em Sergipe

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) lidera a disputa ao Senado em Sergipe, segundo pesquisa realizada pelo Instituto França de Pesquisa (IFP) entre os dias 14 e 18 de agosto de 2025. O levantamento ouviu 2.502 eleitores em todo o estado, que conta atualmente com 1.610.297 votantes aptos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Na simulação de primeira opção de voto, Alessandro aparece em primeiro lugar, com 11,42% das intenções, à frente de Edvaldo Nogueira (10,79%) e Rogério Carvalho (10,54%). Considerando a segunda opção, o senador também figura entre os mais lembrados, com 7,40%. No resultado global, que soma os dois cenários, Alessandro lidera com 18,82%, seguido por Rogério Carvalho (17,68%) e Edvaldo Nogueira (16,86%).

A pesquisa revela ainda um quadro de forte fragmentação do eleitorado e alto índice de indecisos. Mais de 33% dos entrevistados não souberam responder ou disseram não ter candidato definido, o que reforça o caráter aberto da disputa. Para Alessandro Vieira, a liderança neste momento é reflexo do reconhecimento popular ao trabalho realizado durante o mandato.

“Em todo canto de Sergipe tem trabalho do nosso mandato. Essa confiança mostrada pela pesquisa é resultado de uma atuação firme, transparente e comprometida com o futuro de Sergipe e do Brasil”, destacou o senador.

A eleição de 2026 promete ser uma das mais acirradas, já que duas cadeiras estarão em jogo no Senado. Com a liderança no cenário atual, Alessandro Vieira larga na frente, consolidando-se como um dos principais nomes da disputa em Sergipe.

Por Laisa Bomfim – foto Edílson Rodrigues