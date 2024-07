PESQUISA ELEITORAL REGISTRADA NO TRE DÁ CENÁRIO FAVORÁVEL À REELEIÇÃO DA PREFEITA  ESMERALDA CRUZ

A prefeita do município de Carmópolis, Esmeralda Cruz, passou a ser considerada como uma pré-candidata favorita para vencer a eleição de outubro deste ano, depois da publicação, ontem (6/7), de uma nova pesquisa de opinião pública, esta agora realizada entre os dias 24 e 27 de junho de 2024 pelo Instituto W1, de Aracaju, com processo legal registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número 03927/2024.

Foram pesquisados 400 eleitores.

A margem de erro da pesquisa W1 é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o seu nível de confiança é de 95%.

MAIS DE 15%, NO CENÁRIO 1

Esmeralda Cruz (PSD) marcou no avaliação do primeiro cenário 43,50 % de intenção de votos contra 28,20% obtidos pelo pré-candidato Edi Leite (PL) e 1,80 % conquistados pelo pré-candidato João Silva (PT).

Ela tem agora 15,40% de vantagem sobre o segundo colocado.

VANTAGEM DE CERCA DE 17%, NO CENÁRIO 2

No segundo cenário, Esmeralda Cruz (PSD) marcou 50,00 % de intenção de votos contra 33,10 % do pré-candidato Edi Leite (PL) e 4,30 % do pré-candidato João Silva (PT).

Ela tem, portanto, 16,90 % de vantagem real sobre o segundo colocado.

TENDÊNCIA IRREVERSÍVEL

As diferenças de

15.40% de intenção de votos (pergunta espontânea), e de 16,90 % (pergunta induzida) obtidas por Esmeralda Cruz sobre Edi Leite são bastante favoráveis ao projeto de reeleição da atual prefeita, principalmente considerando-se o histórico recente de pesquisas realizadas nos últimos meses por ambos os lados.

Além de 15,40 % e 16,90 % das vantagens cravadas sobre o seu o seu principal adversário, essa nova situação estatística é pré-eleitoral parece consolidar uma forte e consistente tendência de crescimento da pré-candidata Esmeralda Cruz.

Para especialistas em pesquisas e estatísticas e eleitorais, essa tendencia de crescimento de intenção de votos dificilmente será revertida.

Os fatos que impactam a atual realidade política em Carmópolis são reais, fortes, concretos e consistentes, além do que o tempo de campanha eleitoral também está ficando curto para novas e improváveismudanças radicais.

HISTÓRICO

Segundo anotações, comentários e postagens nas redes sociais, nos últimos meses, a disputa por intenção de votos em Carmópolis teria sido muito intensa e acirrada.

Em fevereiro de 2023, Esmeralda estaria com 13 pontos de frente do principal concorrente.

Em junho de 2023, caiu muito e ficou com 7 pontos atrás dele.

Em outubro de 2023, a prefeita teria reagido e reduziu a diferença para apenas 3 pontos.

Em dezembro de 2023, Esmeralda segue avançando e empata o jogo.

Em fevereiro de 2024, a prefeita Esmeralda voltaria a superar seu adversário com 5 pontos de frente.

Em abril de 2024, a prefeita Esmeralda amplia a diferença em seu favor para 7 pontos.

Em maio de 2024, Esmeralda sobe mais 2% e crava 9 pontos de frente sobre o Edi

E agora, em junho de 2024, com essa pesquisa oficial do Instituto W1, a prefeita Esmeralda Cruz (PSD) avança para confortáveis patamares de 15,40 % e 16,90 % – em 2 cenários distintos de apuração de intenção de votos – e consolida de vez uma vantagem clássica, robusta e praticamente definitiva sobre Edi Leite (PL), como avaliam estatísticos e especialistas em pesquisas eleitorais.

GESTÃO E REELEIÇÃO

O município de Carmópolis está vivendo uma crise econômico-financeira, estrutural e institucional sem precedentes.

As receitas caíram bastante e a

prefeitura ficou sem recursos para manter ate mesmo os serviços básicos da gestão.

Com isso, a prestação de serviços diminuiu, as reclamações da comunidade aumentaram e a oposição cresceu também em cima de manobras políticas, críticas infundadas e campanhas difamatórias.

Mas, a prefeita Esmeralda Cruz reagiu.

A gestão melhorou, a ajuda do governador Fábio Mitidieri com obras e serviços para o município tem sido fundamental para melhorar tudo.

Os novos entendimentos políticos abertos pela prefeita e pelo governador também estão fortalecendo muito a base aliada do PSD, em Carmópolis.

Com a união estratégica do governador Fábio Mitidieri, do deputado Jeferson Andrade e do ex-deputado André Moura – e também de outros importantes líderes federais, estaduais e municipais – o agrupamento político da prefeita Esmeralda Cruz e do vice-prefeito Hyago França voltou a se fortalecer muito e já garante expectativas bem positivas para a gestão e para o projeto político e eleitoral do PSD e de seus aliados em Carmópolise na região do Vale Japaratuba.

A reeleição da prefeita Esmeralda Cruz, além de muito positiva para os interesses públicos municipais, terá impactos poderosos sobre as eleições de 2026, no estado de Sergipe.

Fonte e foto assessoria