Pesquisa:  Fábio lidera todos os cenários contra os nomes da oposição

Pesquisa aponta a liderança do governador Fábio Mitidieri (PSD) em todos os cenários de disputa com os pré-candidatos da oposição em Sergipe.

A pesquisa divulgada nesta terça-feira (21) pelo jornalista Narcizo Machado, no Jornal da Fan, foi realizada pelo Instituto W1, realizada nos dias 01 a 07 de outubro, ouviu 2000 entrevistados nos municípios sergipanos.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais e para menos e o nível de confiança é de 95%.

Confira todos os cenários apresentados: