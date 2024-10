Pesquisa Futura mostra Emilia com 57% e Luiz Roberto com 32,8%

Pesquisa de intenção de votos para a prefeitura de Aracaju, realizada pelo Instituto Futura Inteligência aponta a candidata Emilia Corrêa (PL) com 57% e Luiz Roberto com com 32,8%.

O levantamento do Futuro foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-06764/2024.

A pesquisa foi feita entre os dias 9 e 10 de outubro, com 600 entrevistas, e tem margem de erro de 4 pontos percentuais.

Confira os números na íntegra:

Emilia Correa (PL): 57,0%

Luiz Roberto (PDT): 36,5%

Ninguém / Branco / Nulo: 3,6%

NS / NR / Indeciso: 2,9%

Espontânea

Emilia Correa: 52,7%

Luiz Roberto: 32,8%

Ninguém / Branco / Nulo: 4,1%

Outros: 1,5%

NS / NR / Indeciso: 9,0%