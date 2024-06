Pesquisa INOR aponta Emília Corrêa com 48,95% dos votos válidos

A Rede Xodó de Comunicação divulgou em seu site (xodofm.com.br) pesquisa de opinião pública, contratada pelo grupo empresarial, sobre a corrida eleitoral à Prefeitura de Aracaju.

O levantamento – realizado pelo Instituto de Pesquisa do Nordeste (INOR) – ocorreu no período de 03 a 05 de junho de 2024, com 800 entrevistas presenciais (pessoais e indivíduos), sendo a “margem de erro” de 3,46%. A pesquisa está registrada no TSE sobe o nº 03639.

CONFIRA OS NÚMEROS:

Emília Corrêa: 40,75%

Yandra Moura: 15,12%

Delegada Danielle Garcia: 12,12%

Fabiano Oliveira: 6,25%

Luiz Roberto: 4,25%

Valadares Filho: 3,50%

Candisse Carvalho: 0,63%

Niully Campos: 0,38%

José Paulo: 0,25%

Branco ou nulo: 12,75%

NS/NR: 4,00%

CONSIDERANDO OS VOTOS VÁLIDOS:

Emília Corrêa: 326 (48,95%)

Yandra Moura: 121 (18,17%)

Delegada Danielle Garcia: 97 (14,56%)

Fabiano Oliveira: 50 (7,51%)

Luiz Roberto 34 (5,11%)

Valadares Filho: 28 (4,20%)

Candisse Carvalho: 5 (0,75%)

Niully Campos: 3 (0,45%)

José Paulo 2 (0,30%)

Por Rede Xodó