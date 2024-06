Pesquisa INOR aponta Juca com larga vantagem em Laranjeiras

Ouvindo 600 eleitores do município de Laranjeiras, o Instituto de Pesquisa do Nordeste (INOR) realizou um levantamento sobre a preferência dos moradores na disputa para o cargo de prefeito. O levantamento ocorreu entre os dias 18 e 19 de junho, sendo a margem de erro de 3,95% (para mais ou para menos) e intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o nº 08525/2024. A pesquisa ponta uma larga vantagem do atual prefeito Juca (MDB), pré-candidato à reeleição, diante dos demais adversários.

CONFIRA OS NÚMEROS:

INDUZIDA

Juca 66,67%

Alexandre Sobral 15,17%

Paulão da Varzinha 6,00%

Zé Nelson 3,67%

NS/NR 2,66%

Branco/ Nulo 5,83%

DECISÃO DE VOTO

Está decidido 83,83%

Ainda pode mudar 10,00%

NS/NR 6,17%

CONFRONTO DIRETO (CENÁRIO 1)

Juca 70,33%

Alexandre Sobral 19,00%

NS/NR 3,17%

Branco/ nulo 7,50%

CONFRONTO DIRETO (CENÁRIO 2)

Juca 73,33%

Paulão da Varzinha 9,17%

Branco/ nulo 9,00%

NS/NR 8,50%

CONFRONTO DIRETO (CENÁRIO 3)

Juca 75,17%

Zé Nelson 8,33%

NS/NR 7,33%

Branco/ nulo 9,17%

APROVAÇÃO DA GESTÃO JUCA

Aprova 78,67%

Desaprova 13,83%

NS/NR 7,50%