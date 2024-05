Pesquisa liberada pela Justiça mostra Emília perto ganhar no 1º turno

Levantamento junto a eleitores de Aracaju realizado pelo IDPS Pesquisa e Serviços, entre os dias 09 a 12 de maio, revela a liderança da candidata do PL, Emília Corrêa, à Prefeitura da capital. Foram realizadas 796 entrevistas, sendo que a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de 95% de confiabilidade. A pesquisa está registrada no TRE com o número: SE-04645/2024.

Considerando os votos válidos, Emília Corrêa (PL) obteve 47,2% da preferência, faltando pouco menos de 3 pontos percentuais para uma possível vitória no primeiro turno. A segunda colocada, deputada federal Yandra de André (UB) ficou com 12,9% das intenções.

CONFIRA OS NÚMEROS (RESULTADO INDUZIDO):

EMÍLIA CORRÊA (PL) 41,1%

YANDRA MOURA (UB) 11,2%

DANIELLE GARCIA (MDB) 9,5%

FABIANO OLIVEIRA (PP) 8,2%

KATARINA FEITOZA (PSD) 7,2%

LUIZ ROBERTO (PDT) 6,3%

CANDISSE CARVALHO (PT) 2,1%

NIULLY CAMPOS (PSOL) 1,1%

JOSÉ PAULO (NOVO) 0,4%

NENHUM / BRANCO / NULO 4,8%

NÃO SABE/NÃO RESPONDEU 8,2%

VOTOS VÁLIDOS:

EMÍLIA CORRÊA (PL) 47,2%

YANDRA MOURA (UB) 12,9%

DANIELLE GARCIA (MDB) 10,9%

FABIANO OLIVEIRA (PP) 9,5%

KATARINA FEITOZA (PSD) 8,2%

LUIZ ROBERTO (PDT) 7,2%

CANDISSE CARVALHO (PT) 2,4%

NIULLY CAMPOS (PSOL) 1,2%

JOSÉ PAULO (NOVO) 0,5%

Fonte e foto assessoria