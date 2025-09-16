Pesquisa mostra Adilson Júnior entre os deputados estaduais lembrados em Sergipe

Pesquisa eleitoral em Sergipe indica que Adilson Júnior aparece entre os deputados estaduais lembrados pelos eleitores, com 0,3% das intenções de voto.

Uma pesquisa recente realizada pelo Instituto DATAFORM/ECM entre os dias 10 e 12 de setembro ouviu 1.200 eleitores em Sergipe, abrangendo cidades como Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Lagarto, Estância e outras, com margem de erro de 2,83% e intervalo de confiança de 95%.

No levantamento espontâneo para deputado estadual, Adilson Júnior aparece com 0,3% das intenções de voto, destacando-se entre os nomes mencionados pelos eleitores. O resultado evidencia que o candidato já possui alguma visibilidade no cenário político, mesmo que ainda pequena.

Outros candidatos lembrados incluem Georgeo Passos (Cidadania) com 0,8%, Cristiano Cavalcante com 0,7%, Adaílton Martins (PSD) com 0,6%, Ibrahim Monteiro (PV) com 0,5%, e Pato Maravilha (UNIÃO) com 0,5%. Entre os entrevistados, 52 declararam voto em branco ou anularam e 1.026 (85,5%) ainda não souberam ou não responderam, mostrando um alto índice de eleitores indecisos no estado.

O levantamento reforça a diversidade do cenário político em Sergipe e destaca a importância da presença dos candidatos junto à população para consolidar suas intenções de voto.

Texto e foto assessoria