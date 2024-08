Pesquisa  mostra Emília com 29,9%; Yandra 15,5% e Danielle com 14,4%

A TV Atalaia divulgou na noite desta quarta-feira (21), pesquisa de intenção de votos para a prefeitura de Aracaju. A pesquisa mostra que Emilia continua liderando, seguida por Yandra e delegada Danielle Garcia.

A TV Atalaia informou que a pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 19 de agosto, ouviu 1.200 eleitores, tem um nível de confiança de 95% e margem de erro de 4% para mais ou para menos e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no dia 13 de agosto com o nº 00616/2024.

Pesquisa estimulada para prefeito de Aracaju mostra Emília Corrêa (PL) com 29,9% das intenções de voto; Yandra (União) com 15,5%; Delegada Danielle (MDB) com 14,4%; Luiz Roberto (PDT) com 10,5%; Candisse (PT) com 3,9%; Niully Campos (Psol) com 0,6%; e Zé Paulo (Novo) com 0,2%.

A pesquisa também mostrou a rejeição dos candidatos: Yandra (18,3%), Luiz Roberto (15,3%), Candisse (15%), Emília (13,7%), Danielle (13%), Zé Paulo (10,2%) e Niully (8,7%).

O número de indecisos (14,2%), que votariam branco ou nulo (9,2%) e não responderam (1,05%).

O resultado mostra a intenção de votos no momento e podem ser alterados no decorrer da campanha.

Com informações da TV Atalaia